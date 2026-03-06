Свежих продуктов в Дубае осталось всего на 10 дней

Глава швейцарской логистической группы Kuehne+Nagel Штефан Паул заявил, что в Дубае скоро закончатся свежие продукты. Об этом сообщает SRF.

По словам Паула, это случится приблизительно через 10 дней. Как объяснил эксперт, поставки товаров сдерживают ограничения в работе аэропортов и морских портов в Персидском заливе, которые вызваны военной операцией США и Израиля против Ирана. Он также добавил, что спрос на логистические услуги растет на фоне кризиса, но подобная ситуация требует активного управления потоками товаров.

«В Дубае, например, свежих продуктов хватит примерно на десять дней», — заявил он.

Паул добавил, что в данный момент многие самолеты, которые должны были лететь в Дубай или вылетать из него, простаивают на земле. По его информации, этот простой затрагивает около 18% от всех мировых грузовых авиамощностей.

Мощный взрыв в Дубае попал на видео

Ранее турист рассказал, что его выгнали из отеля в Дубае.