Лукашенко закрыл «личку» в своем TikTok после призыва писать ему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл личные сообщения в своем TikTok-аккаунте после того, как накануне поздравил женщин с наступающим 8 марта и призвал их писать ему в "личку", если их обидит кто-то из мужчин. Корреспондент "Газеты.Ru" убедился, что белорусскому лидеру невозможно написать в приложении.

Пользователи сервиса иронично предположили, что Лукашенко решил закрыть сообщения, чтобы спастись от сотен пишущих ему женщин.

5 марта Лукашенко на церемонии вручения государственных наград заявил, обращаясь к присутствующим женщинам:

"Если хоть один мужик вас обидит в эти [праздничные] дни, найдите возможность — ну у нас же TikTok есть — напишите мне. Я обязательно отреагирую".

Он уточнил, что глава администрации президента Дмитрий Крутой берет на контроль все обращения к нему, после чего докладывает об этом главе государства.