Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на родину, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит издание «Новости.Live».

© Global look

«Семь граждан Украины, удерживаемых в Будапеште, освобождены. Они уже в безопасности и пересекли украинскую границу. Украинские консулы оказали необходимую помощь», — отметил министр.

Судьбу двух инкассаторских фургонов он не раскрыл.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии.

Сибига обвинил власти Венгрии в захвате граждан страны и инкассаторских фургонов. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии, в свою очередь заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.