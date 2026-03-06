Мерц хочет воспрепятствовать наплыву иранских мигрантов из-за конфликта

Канцлер Германии Фридрих Мерц опасается, что резкое ухудшение ситуации в Иране из-за американо-израильской агрессии может спровоцировать мощный поток иранских беженцев в Европу. Главная задача для главы немецкого правительства - исключить повторения сирийского сценария, когда на пике гражданского конфликта в 2015 году в ФРГ приехали около миллиона искателей убежища.

"Мы не хотим, чтобы здесь повторился сирийский сценарий. Мы хотим, чтобы это государство (Иран. - Прим. "РГ") сохранило свою функциональность", - сказал Мерц в ходе пресс-конференции по итогам международной ремесленной ярмарки в Мюнхене, подчеркнув, что правительство очень заинтересовано в том, чтобы избежать новых потоков беженцев с Ближнего Востока. Его слова приводит агентство DPA.

По мнению канцлера, для этого необходимо поддерживать базовое обеспечение населения, чья численность, как отметил Мерц, превышает 90 миллионов человек.

На текущий момент власти Германии не могут точно оценить возможный масштаб потока иранских беженцев в Европу. И это одна из причин, "по которой мы так настаиваем на сохранении суверенитета Ирана", - подчеркнул он.

Мерц призвал США и Израиль как можно скорее создать условия для стабилизации Ирана в ходе последующих переговоров.

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, привела к мощным многомиллионным миграционным потокам сирийских беженцев в Европу. Их пик пришелся на 2015 год, когда в одну только Германию приехали около миллиона сирийцев. Вместе с ними в Старый Свет ехали беженцы из Афганистана и Северной Африки. Тогдашний канцлер Ангела Меркель заявила, что убежище должны получить все, кто имеет на это законное право, вне зависимости от численности. Это привело к тому, что социальная система Германии оказалась на грани своих возможностей. Из-за того что в определенный момент беженцев негде было размещать, под приюты стали перестраивать заброшенные школы и фабрики. С тех пор в ФРГ стала стремительно расти популярность политических сил, выступающих за ограничение миграции, таких как "Альтернатива для Германии".