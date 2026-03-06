В США уличили Китай в помощи Ирану

Китай может в ближайшее время начать оказывать помощь Ирану в противостоянии с США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Пекин может предоставить исламской республике финансовую помощь, а также поставить запчасти и компоненты для ракет. Уточняется, что на такой шаг Китай может пойти в связи с тем, что страна сильно зависит от иранской нефти.

«Он [Китай] хочет прекращения войны, потому что она ставит под угрозу их энергоснабжение», — сказал один из источников телеканала.

В ЦРУ эту информацию комментировать не стали.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США требуют от Китая покупать меньше нефти у России и больше у Америки.