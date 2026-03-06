В Баку обвинили Иран в подготовке терактов в Азербайджане

$79.1591.84

Спецслужбы Азербайджана предотвратили планируемые КСИР теракты – АзТВ

Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила планируемые КСИР теракты на территории республики, сообщает гостелеканал АзТВ.

По данным журналистов, КСИР планировал теракты на территории Азербайджана, в частности, среди целей был нефтепровод "Баку-Джейхан", израильское посольство и один из лидеров общины горских евреев.

Также, уточняет телеканал, служба госбезопасности обвинила Иран в переброске взрывных устройств в страну – речь идет минимум о трех взрывных устройствах, которые были ввезены в республику.

