Венгрия потребовала от Киева объяснений перевода денег через страну

Венгрия требует от Украины сообщить, чьи миллионы перевозили через Венгрию и были ли это деньги украинской мафии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

© Global look

«Если речь не идет просто о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем от украинцев немедленного объяснения. Скажите нам!» — заявил он.

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии ранее сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании средств. Среди них оказался бывший генерал украинских спецслужб, который, по данным следствия, занимался перевозкой из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота.

Власти Венгрии потребовали разъяснений от украинской стороны и заявили, что все задержанные в течение дня будут выдворены из страны.