Иран заявил о потере доверия к администрации США

Иран не пытается вести переговоры с США из-за потери доверия к американской администрации. Об этом заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу France24.

© Lenta.ru

По его словам, Вашингтон предал не только Тегеран, но и дипломатию. Собеседник телеканала напомнил, что стороны были в процессе переговоров, когда начался конфликт. Он также подчеркнул, что Иран не начинал «эту агрессивную войну».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала причину решения президента США Дональда Трампа ударить по Ирану. Она объяснила, что американский лидер якобы предчувствовал неизбежную атаку на американские объекты в регионе. В свою очередь, сам Дональд Трамп заявил, что если бы Америка не ударила первой по Ирану, то Тегеран якобы сделал это по отношению к Израилю.