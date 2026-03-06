Сийярто отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал угрозу от Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

По словам Сийярто, слова Зеленского «показывают суть украинских властей» и отсутствие у него культуры. Он заявил, что сейчас Киевом управляет «мафия, поднятая на уровень президента».

«Украина смертельно угрожала премьер-министру Венгрии. Это свидетельствует о его отсутствии культуры, но это также показывает, каковы они на самом деле. Ну, они вот такие. Они угрожают и шантажируют. Но это для нас не новость, мы помним это. Мы помним это, потому что нам не нужно представлять украинскую мафию. Мы помним этих головорезов. Сейчас происходит то же самое, только это поднято на президентский уровень», — заявил Сийярто.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если «один человек» заблокирует очередной пакет помощи Украине, он даст адрес этого человека ВСУ. Его имя Зеленский не назвал, но СМИ предположили, что речь идет о Викторе Орбане.