«Мафия на президентском уровне»: Сийярто отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Орбана
Угрозы украинского президента Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют суть украинских властей — мафии на президентском уровне. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на митинге у украинского посольства в Будапеште.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан рискует столкнуться с применением военной силы, если продолжит блокировать €90 млрд на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, адрес венгерского политика могут передать украинским военнослужащим, которые позвонят ему и пообщаются «на своем языке». Венгрия на официальном уровне заявила о недопустимости подобных угроз.