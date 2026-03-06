Сеул намерен добиваться подписания декларации о завершении Корейской войны

Правительство Республики Корея намерено добиваться принятия политической декларации о завершении Корейской войны 1950-1953 годов, которая должна стать шагом к переходу от действующего режима перемирия к полноценному мирному устройству на Корейском полуострове.

Соответствующий план был представлен 6 марта министерством объединения РК в докладе парламентскому Комитету по иностранным делам и объединению. Инициатива прозвучала на фоне выступления президента Ли Чжэ Мёна по случаю 107-й годовщины Движения 1 марта, в котором он пообещал приложить "все возможные усилия", чтобы превратить нынешний режим перемирия в устойчивую систему мира и снизить напряженность между двумя Кореями.

"Правительство будет добиваться принятия "декларации о мире", отражающей политическую волю к завершению Корейской войны и началу обсуждений по формированию мирного режима, включая подписание мирного договора", - говорится в докладе министерства.

Сеул подчеркивает, что речь идет о многостороннем политическом заявлении, в котором примут участие Республика Корея и стороны, подписавшие соглашение о перемирии - США, КНДР и Китай. Предполагается, что документ станет сигналом о намерении официально завершить войну, которая формально так и не была закрыта мирным договором.

Подобную инициативу уже пыталась продвигать администрация предыдущего президента Мун Чжэ Ина (2017-2022 годы). Тогда декларация о завершении войны рассматривалась как возможная отправная точка для запуска процесса денуклеаризации КНДР и формирования устойчивого мира на полуострове. Однако идея фактически застопорилась после того, как саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое в 2019 году завершился без соглашения.