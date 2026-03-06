Акция протеста прошла у посольства Украины в стране ЕС

Акция протеста против блокирования Киевом поставок по нефтепроводу «Дружба», участие в которой приняло около тысячи человек, прошла у посольства Украины в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед демонстрантами также выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В своем обращении он заявил, что «ось Брюссель-Берлин-Киев» пытается втянуть Европу в войну, отдать деньги европейцев Киеву и добиться членства Украины в Евросоюзе.

«Мы, венгры, говорим "нет" всем трем пунктам. Мы говорим "нет", потому что это противоречило бы национальным интересам Венгрии», — заключил он.

4 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с Сийярто в Москве. В ходе встречи российский лидер предложил венгерскому дипломату обсудить ситуацию на мировом и европейском газовых рынках.