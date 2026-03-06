Турист рассказал, что его выгнали из отеля в Дубае

Турист из Польши рассказал, что его выгнали из отеля в Дубае после начала конфликта в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам туриста, после начала совместной операции США и Израиля против Ирана авиасообщение между Дубаем и Польшей было приостановлено. После этого ему сообщили в консульстве, что туристам разрешают бесплатно пожить в дубайских отелях, пока не появится возможность для вылета. Но через три дня оказалось, что эта была временная мера.

«Нам заявили, что договоренность была только на три дня. Я так понял, что им эти три дня пообещали компенсировать из государственного бюджета. Нам сказали, что три дня заканчиваются и теперь мы должны или оплатить свое дальнейшее пребывание, или покинуть отель, так как бесплатно нас никто содержать не будет», — заявил он.

Ранее туристам в Дубае пригрозили ответственностью за публикацию фото объектов безопасности.