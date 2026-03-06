Стало известно имя задержанного в Венгрии экс-генерала СБУ

Стало известно имя бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ), которого задержали в Венгрии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинского журналиста Виталия Глагола.

Как сообщает журналист, задержанным оказался бывший генерал СБУ Геннадий Кузнецов. Уточняется, что он занимал должность руководителя центра спецопераций по борьбе с терроризмом, а также был связан со спецподразделением СБУ «Альфа».

«По информации моих источников, именно о нем шла речь в сообщениях венгерских органов, где отмечалось, что среди задержанных инкассаторов есть бывший генерал украинской спецслужбы, который находится на пенсии. Геннадий Кузнецов — кадровый офицер спецслужб. Он занимал руководящие должности в Антитеррористическом центре при СБУ, а также был связан с подразделением "Альфа"», — рассказал Глагола.

Напомним, что 6 марта в Венгрии задержали нескольких украинских инкассаторов, которые везли через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии.