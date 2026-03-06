Трамп назвал требование к новому лидеру Ирана

Вашингтон примет нового лидера Ирана, даже если он религиозным, при условии, что он будет хорошо относиться к США, Израилю и другим странам Ближнего Востока. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNN.

«Это должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Он будет отлично справляться со своей работой. Он будет хорошо относиться к Соединенным Штатам и Израилю, а также к другим странам Ближнего Востока — все они наши партнеры», — сказал глава Белого дома.

На вопрос о том, настаивает ли президент США на необходимости превращения Ирана в демократическое государство, Трамп ответил отрицательно.