Глава МИД Ирана дал обещание в соцсети

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отомстит за каждого убитого иранца, который погиб во время совместной операции США и Израиля. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Аракчи, «смелые и могучие» военные Ирана отомстят за всех убитых граждан страны. К своему сообщению он приложил видео двух гробов, покрытых иранскими флагами — при этом, один из гробов детский. Как заявил дипломат, в них лежат мать и ребенок.

«Эта мать никогда не оставляла своего ребенка… она привела своего сына в этот мир и теперь воссоединилась с ним в загробном мире… Наши храбрые и могучие вооруженные силы отомстят за каждую иранскую мать, отца и ребенка, ставших жертвами враждебных действий», — заявил он.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил президент США Дональд Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана

Ранее Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга.