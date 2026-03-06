В Киеве раскрыли происхождение арестованного в Венгрии золота «украинской мафии»

Арестованные в Венгрии золото и наличная валюта, которые в Будапеште связали с «украинской мафией», провозились по стандартному маршруту инкассации. Происхождение активов объяснил неназванный представитель украинского Ощадбанка, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером — австрийским Raiffeisen Bank — и со стандартным пакетом документов», — говорится в публикации.

В финансовой организации добавили, что намерены обращаться к европейским регуляторам, а затем в европейский суд.

В Венгрии задержаны инкассаторы украинского банка с миллионами и золотом

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов — граждан страны и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом 6 марта. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии, в свою очередь заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в Вооруженные силы Украины. Российский лидер уточнил, что освобожденные отправятся на родину с министром иностранных дел этой страны Петером Сийярто.