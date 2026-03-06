США пока что не планируют сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Соединенные Штаты пересмотрели свою первоначальную позицию относительно сопровождения танкеров через Ормузский пролив, инициативы, предложенной президентом Трампом.

По словам министра энергетики Криса Райта, администрация Вашингтона намерена сначала сосредоточиться на ослаблении позиций Ирана. Только после достижения этой цели, когда ситуация будет "разумно подходящей", планируется начать морские конвои через стратегически важный Ормузский пролив.

Как уже сообщалось ранее, идея сопровождения американским военно-морским флотом торговых судов через Ормузский пролив с самого начала вызывала сомнения. Основной причиной была высокая вероятность того, что корабли ВМС США могли бы оказаться под прицелом массированного ракетного удара со стороны Ирана.

В настоящее время американские военно-морские силы предприняли шаги для отвода своих кораблей на значительное расстояние от иранского побережья. Это сделано с целью максимального снижения риска поражения судов иранскими ракетами.