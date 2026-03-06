Раскрыты причины конфликта между Трампом и Карлсоном

Президент США Дональд Трамп поссорился с очередным союзником — известным журналистом Такером Карлсоном. По словам главы Белого дома, журналист отошел от идей движения MAGA (в переводе — «Сделаем Америку снова великой) и перестал быть участником этого объединения. Эксперта рассказали о настоящих причинах конфликта, сообщает «Общественная Служба Новостей.

Так, по словам политического обозревателя Грега Вайнера, Карлсон начал собственную президентскую избирательную кампанию. Это и вызвало негодование Трампа.

Известно, что Карлсон очень популярен. В его аккаунте в социальной сети насчитывается более 102 миллионов подписчиков. Он стал самостоятельно контактировать с наиболее влиятельными людьми планеты, записывать с ними интервью, указал эксперт. Напомним, в 2024 году Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Популярный Карлсон стал привлекать к себе часть аудитории как Республиканской партии, так и непосредственно Дональда Трампа. Увод электората также не понравился президенту США. Также эксперт отметил антиизраильские взгляды Карлсона, тогда как Трамп придерживается противоположной точки зрения.

По словам специалиста, в последнее время Карлсон превратился из журналиста в политика и решил сделать карьеру в этой области. Но популярность в обществе сделала его помехой как для Республиканской, так и для Демократической партии.

Ранее стало известно, что Трамп в шутку ударил Мерца в ходе встречи в Белом доме. Инцидент случился во время обсуждения торговых отношений между Вашингтоном и Берлином. После легкого удара оба политика рассмеялись.