В Киеве остались недовольны планами Европы «перезагрузить Украину»

Власти Украины остались недовольны планами Европы «о перезагрузке республики». Об этом, ссылаясь на депутатов правящей партии, пишет издание «Страна.ua».

© Lenta.ru

«Давайте называть вещи своими словами: речь идет о фактическом лишении суверенитета страны», — рассказал один из депутатов, комментируя требования стран Европы о проведении реформ в стране.

Таких настроений, как отмечает издание, придерживаются и другие представители власти в стране, недовольные возможной потерей контроля над государственными институтами.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) не хочет появления «нового Орбана» на Украине, поэтому стремится установить контроль над внутренними процессами в стране.