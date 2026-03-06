Уиткофф высказался об ожиданиях от переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Белый дом ожидает значительного прогресса в достижении мира на Украине уже в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

Как рассказал Уиткофф, в данный момент Вашингтон работает над соглашением по завершению конфликта на Украине. Согласно ожиданиям Белого дома, это соглашение может «положить конец конфликту раз и навсегда».

«Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс», — заявил он.

Ранее Уиткофф высказался о возможности сделки с Ираном.