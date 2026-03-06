В ЕК признали, что знают причины остановки «Дружбы»

Еврокомиссия осведомлена о текущем положении дел с эксплуатацией нефтепровода «Дружба». Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, пишет РИА Новости.

Несмотря на вопросы журналистов, чиновник отказался обнародовать конкретные подробности внутренних обсуждений.

«Мы знаем, что происходит. Тот факт, что я не сообщаю вам каждую деталь каждого разговора, не означает, что мы не знаем, что происходит. Мы полностью осведомлены о происходящем. Мы пытаемся продвинуть этот процесс вперед», — сказал Жилл в ходе брифинга в Брюсселе.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти через трубопровод «Дружба». По данным Киева, это было вызвано повреждениями оборудования на западе страны, вызванными ударами. Это привело к прекращению поставок нефти в Словакию и Венгрию. В ответ Венгрия заблокировала в Евросоюзе принятие нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее Орбан объявил о приостановке важных для Украины поставок до возобновления работы «Дружбы».