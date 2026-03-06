«Никаких признаков паники»: американского журналиста удивила обстановка в Иране

Репортера CNN удивила обстановка в Иране. Как сообщает «Царьград», журналист отметил, что жизнь в стране продолжается и никаких признаков «крушения порядка» нет.

Отмечается, что происходящее в стране отличается от того, о чем заявляют американские власти в последние дни.

«Все магазины открыты. Везде полно товаров, даже свежие товары, вроде овощей и фруктов. Кофе, конечно, тоже продают. И заправки. Никаких очередей. Топливо есть. Никаких признаков паники где-либо», — заявил репортер.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ракетных ударов был убит аятолла Али Хаменеи и его ближайшие родственники. В ответ Тегеран начал удары по израильской территории и военным силам Штатов в регионе.