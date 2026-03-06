Европейская комиссия считает неприемлемым поведение предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в пятницу, 6 марта, представитель ЕК Олоф Жилл.

Чиновник прокомментировал по просьбе журналистов выпад Зеленского против венгерского премьера Виктора Орбана. Утративший легитимность президент Украины, недовольный блокировкой Будапештом кредита по линии Евросоюза, пригрозил дать адрес Орбана украинским боевикам, чтобы они поговорили с политиком "на своем языке".

Как подчеркнул Жилл, "Европейская комиссия очень ясно заявляет, что такой тип высказываний неприемлем". Угроз в адрес государств — членов Евросоюза быть не должно, поэтому после инцидента Брюссель ведет "активные обсуждения со всеми сторонами" (цитаты по РИА Новости).

Виктор Орбан тем временем подчеркнул, что угрозы Зеленского его не пугают — Будапешт продолжит блокировать все финансовые решения ЕС для Украины. Кроме того, Венгрия уже прекратила поставки топлива и может прекратить поставки важных для Украины товаров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на Украине "степень накала риторики растет, всё ужесточается". Объясняется это очевидными неудачами ВСУ на фронте.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что "политический паяц пытается в своей риторике копировать Трампа в расчете, что ему все сойдет с рук". Однако "выходит дешевая карикатура и пародия", поскольку в случае с Зеленским "масштаб личности явно подкачал".