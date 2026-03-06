США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке: что об этом пишут зарубежные СМИ

Иран нанес удары по американским радиолокационным системам на военных базах на Ближнем Востоке, при этом США усиливают свое присутствие в регионе и заявляют о готовности нарастить интенсивность атак. Об этом пишут зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл одну из главных нефтеносных артерий мира — Ормузский пролив.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Иран наносит удары по американским радарам на военных базах на Аравийском полуострове, которые задействованы в системе обнаружения ракет и беспилотников. Таким образом Тегеран стремиться разрушить систему противоракетной обороны, пишет CNN.

Телеканал напомнил, что в регионе у США восемь батарей THAAD, у ОАЭ — две, у Саудовской Аравии — одна. При этом анализ спутниковых снимков говорит о том, что уничтожен радар на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

«На снимке видны два 4-метровых кратера в песке рядом с радаром. Это позволяет предположить, что для поражения системы потребовалось несколько попыток», — говорится в статье.

Также удары были зафиксированы и по военным объектам в ОАЭ — в районах Рувайс и Садер, где находятся батареи THAAD, но неясно, уничтожены ли они.

В свою очередь портал War Zone призвал не недооценивать «способность Ирана обнаруживать и уничтожать самолеты коалиции».

«Даже импровизированные системы, собранные на скорую руку поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами в Йемене, а также их разношерстная система противовоздушной обороны нанесли урон современным истребителям, которыми располагают арабские государства Персидского залива, и бросили вызов даже самым современным истребителям из арсенала США. Возможности Ирана, даже в сильно ослабленном состоянии, намного превосходят возможности хуситов», — подчеркивают аналитики издания.

По их мнению, риск для американских самолетов будет особенно велик в восточной части страны, которая по сравнению с западной практически не подвергалась атакам. А представления о том, что США и Израиль уже достигли «превосходства в воздухе» над Ираном, являются ошибочными.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил о том, что у США нет недостатка в наступательном и оборонительном вооружении, а интенсивность американских ударов по Ирану вскоре значительно возрастет. Его слова приводит The Wall Street Journal.

А адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование ВС США (CENTCOM), сообщил о наращивании военного присутствия на Ближнем Востоке.

В свою очередь телекомпания Al Jazeera обратила внимание на то, в каком положении оказалась Индия после того, как иранский военный корабль IRIS Dena был атакован американской подводной лодкой, возвращаясь после военно-морских учений, организованных Нью-Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее называл свою страну «стражем Индийского океана», но «IRIS Dena лежит на дне, а более 80 иранских моряков, которые участвовали в совместных парадах и делали селфи с индийскими офицерами во время двухнедельного визита, мертвы», констатировали журналисты.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, это может говорить о том, что Индия утратила право считать себя гарантом безопасности в Индийском океане.