Украина пригрозила Венгрии ответом за государственный бандитизм

Киев не потерпит государственный бандитизм Венгрии и обязательно даст ответ.

© RECSTOCKFOOTAGE/iStock.com

Санкциями за арест семи украинских граждан в Будапеште пригрозил глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X .

«Арест семи украинских граждан в Будапеште был шантажом и частью венгерской предвыборной кампании. Мы не потерпим государственный бандитизм», — говорится в публикации.

Дипломат заявил, что все причастные к аресту украинцев лица понесут ответственность, а Киев оставляет за собой право принять против Будапешта ответные шаги, включая санкции и другие ограничительные меры.

В Венгрии задержаны инкассаторы украинского банка с миллионами и золотом

Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов-граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом 6 марта. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии, в свою очередь заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.