Орбан рассказал, когда решится судьба конфискованных у Украины денег

Венгрия определит судьбу средств, конфискованных у Украины, после того как выяснит их принадлежность, а пока они останутся в стране.

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

«Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... (Пока они - ред.) спокойно полежат здесь», — отметил Орбан на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском государственном «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал Службы безопасности Украины. В связи с этим Будапешт запросил у Киева разъяснения и депортировал задержанных обратно на родину.

Ранее на Украине сообщили о перебоях с наличкой после инцидента в Венгрии.