Трамп допустил отправку американских войск в Иран

Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможность отправки сухопутных войск страны в Иран, если это будет необходимо для достижения цели.

Об этом в пятницу, 6 марта, рассказали в Time.

— Трамп заявил, что, по его мнению, цели кампании могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, хотя допускает, что сроки могут затянуться, — цитирует политика журнал.

В материале также добавили, что в случае, если новые власти Ирана сохранят контроль над ситуацией и подавят протесты, то Вашингтон «может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать».

До этого президент США утверждал, что Вашингтон сначала планирует решить вопрос с Ираном, а затем намерен заняться Кубой. Он отметил, что «то, что происходит с Кубой, — поразительно».

Кроме того, Трамп заявил о желании принимать участие в выборе того, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля.

Лидер США объявил о начале военной операции на территории Ирана 28 февраля. Тогда же ЦАХАЛ нанес превентивный удар по Ирану. Что известно о конфликте — в материале «Вечерней Москвы».