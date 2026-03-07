Предупреждение России в адрес Финляндии о ядерном ответе взволновало Запад

Западные СМИ взволновало предупреждение России в адрес Финляндии о ядерном ответе. Материал на данную тему появился на сайте британского издания Daily Express.
5 марта Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой внести изменения в действующее законодательство, чтобы устранить какие-либо препятствия для военной обороны страны. В ответ на эту угрозу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна примет соответствующие меры в таком случае.
В Кремле предупредили об уязвимости Финляндии в случае размещения в этой стране ядерных боеголовок НАТО
Ранее в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказался об угрозе транзита ядерного оружия через Финляндию.