Зеленский прокомментировал новый обмен пленными с Россией

Украина в результате обмена пленными с Россией вернула 300 солдат и двух гражданских лиц.

© Lenta.ru

Гуманитарные мероприятия прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также сегодня удалось вернуть двух украинских гражданских лиц», — говорится в публикации.

Украинский лидер добавил, что помимо рядовых солдат и сержантов из плена также удалось вернуть офицеров. Некоторые из обменянных находились в плену с 2022 года.

«Поставок не будет»: Зеленский потерял свой «основной козырь»

Ранее МИД России сообщил, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Первый этап, во время которого вернули 200 российских солдат, уже состоялся накануне.