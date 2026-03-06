Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, при этом похвалив главу России Владимира Путина.

© JIM LO SCALZO/EPA/TACC

Об этом сообщает издание The Daily Express.

«Дональд Трамп, говоря об украинском конфликте, разгромил Зеленского и похвалил Путина», — говорится в материале.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне. При этом Трамп отметил стремление Владимира Путина заключить сделку.

В Кремле призвали использовать пятую статью НАТО против Зеленского

До этого Зеленский спросил, почему Украина должна «дарить такие подарки» России, как Донбасс. Он пояснил, что, если решит вывести украинские войска из региона, Россия сбережет численность своих вооруженных сил и при необходимости продолжит дальнейшее наступление.