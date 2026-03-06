Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

В связи с якобы похищением в Будапеште семи украинцев Венгрия объявляется страной, опасной для пребывания граждан Украины. Воздержаться от поездок в Венгрию гражданам порекомендовала в Telegram пресс-служба МИД Украины.

«В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию», — говорится в публикации.

В ведомстве также призвали европейский бизнес обратить внимание на угрозу «произвольного похищения имущества» на территории Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил власти Венгрии в захвате семи инкассаторов-граждан республики и инкассаторских фургонов с находившимся в них золотом в пятницу, 6 марта. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии в свою очередь заявило, что задержание украинцев произведено по подозрению в отмывании денег.