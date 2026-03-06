Эксперт спрогнозировал шаги Трампа по устранению «проблемы в лице Зеленского»

Политолог-американист Павел Дубравский считает, что США могут добиться смены главы украинских переговорщиков, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Дубравского, президент США Дональд Трамп может давить на Зеленского не только публично, но и скрытно - через общение с украинской оппозицией. Политолог предположил, что Трамп может «символически» пригласить «второе или третье лицо украинской политики» в Вашингтон и провести с этим человеком публичные переговоры.

Кроме того, Дубравский считает, что Трамп может попытаться изменить повестку с переговорной группой Украины или «переключить лицо, принимающее решение». Также Трамп мог бы сократить объем оружия, которое США продают ЕС.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому стоит «взяться за дело» и «добиться заключения сделки». Президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить сделку.

По мнению Трампа, Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам. Президент США указал, что у Зеленского «стало еще меньше карт на руках».