Эксперт спрогнозировал шаги Трампа по устранению «проблемы в лице Зеленского»

Мария Иванова

Политолог-американист Павел Дубравский считает, что США могут добиться смены главы украинских переговорщиков, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского. Об этом сообщает News.ru.

© РИА Новости

По мнению Дубравского, президент США Дональд Трамп может давить на Зеленского не только публично, но и скрытно - через общение с украинской оппозицией. Политолог предположил, что Трамп может «символически» пригласить «второе или третье лицо украинской политики» в Вашингтон и провести с этим человеком публичные переговоры.

Кроме того, Дубравский считает, что Трамп может попытаться изменить повестку с переговорной группой Украины или «переключить лицо, принимающее решение». Также Трамп мог бы сократить объем оружия, которое США продают ЕС.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому стоит «взяться за дело» и «добиться заключения сделки». Президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин готов заключить сделку.

По мнению Трампа, Зеленский не проявляет достаточной готовности к переговорам. Президент США указал, что у Зеленского «стало еще меньше карт на руках».