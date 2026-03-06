«Поставок не будет»: Зеленский потерял свой «основной козырь»

Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке лишился привилегированного статуса главной новости для западных СМИ. Об этом заявил News.ru политолог-американист Павел Дубравский.

По его словам, сейчас вся повестка Евросоюза и даже частично России переключилась на Иран. При этом США используют вооружение для себя и снабжают им Израиль.

«Соответственно, поставок на Украину в ближайшее время точно не будет. На этом фоне вопрос украинского кризиса становится вторичным. (…) Основной козырь, который потерял Зеленский, — это внимание. Мы помним, что в 2022–2023 годах западные СМИ писали про Украину, а сегодня все сосредоточены на Иране», — пояснил Дубравский.

При этом эксперт отметил, что конфликт на Ближнем Востоке создает системные кризисы, так как влияет на повышение уровня терроризма и миграции.

«Когда тысячи людей погибают в ходе такой войны, бомбы падают сверху, естественно население радикализируется, в том числе и на религиозной почве. Это то, с чем будут сталкиваться Европейский союз и США», — резюмировал политолог-американист.

США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл одну из главных нефтеносных артерий мира — Ормузский пролив. На этом фоне СМИ предупредили, что из-за войны в Иране ракеты для Patriot, которыми активно пользуются Вооруженные силы Украины, окажутся в дефиците по всему миру.