Обзор иноСМИ: ФРГ испугалась ударов Ирана и что война на Ближнем Востоке меняет для Киева

«Последствия войны на Ближнем Востоке выплеснулись на Украину»

Кризис на Ближнем Востоке начал сказываться на Украине, приостановив мирные переговоры с Россией и вызвав в Киеве опасения по поводу сокращения военной поддержки, пишет The New York Times. Союзники США в Персидском заливе и американские войска выпустили большое количество ракет-перехватчиков, чтобы отразить ответные атаки Ирана. Это привело к истощению запасов вооружения, на которое Украина привыкла полагаться. Владимир Зеленский признал проблему, заявив, что в случае затяжной войны на Ближнем Востоке Америка может сократить поставки зенитных ракет и средств ПВО на Украину.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила в четверг, что события на Ближнем Востоке оказали «явное влияние» на украинский кризис. Кроме того, нехватка средств ПВО может создать впечатление, что Украина ослабила свои позиции на мирных переговорах, подчеркивает NYT. Новая встреча России, США и Украины должна была состояться в ОАЭ на этой неделе, но в последние дни эта страна подверглась атакам. В то же время Зеленский провел переговоры с несколькими лидерами Ближнего Востока и предложил поделиться опытом Украины в сфере беспилотников.

«Атаки по американским базам: неужели Иран нацелился на Рамштайн?»

Посол Ирана Маджид Нили был вызван в Министерство иностранных дел Германии. От дипломата потребовали объяснить, почему Иран атаковал американские военные базы в Ираке, Кувейте, Бахрейне, Катаре и ОАЭ, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. В Берлине подчеркнули, что «безоговорочно призвали иранский режим немедленно прекратить свои безрассудные нападения на государства региона». Власти Германии осудили «неизбирательные и несоразмерные ракетные и беспилотные атаки иранского режима, в том числе по гражданским целям».

Иранский посол парировал, что американо-израильские атаки нарушают международное право. Он сослался на статью 51 Устава ООН, которая устанавливает право на самооборону. Действия Ирана находятся в рамках этого законного права, подчеркнул Нили. Вероятно, на встречах в МИД обсуждалась не только ситуация на Ближнем Востоке, отмечает Berliner Zeitung. Учитывая позицию Ирана, согласно которой нападения на американские военные базы представляют собой форму самообороны, правительство Германии, вероятно, рассматривает и риски для немецкой базы Рамштайн. Многие военные операции на Ближнем Востоке контролируются именно оттуда. Президент США Дональд Трамп ранее похвалил канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что тот позволил американцам «высадиться» там. Эксперт по внешней политике Левой партии Леа Райснер потребовала от канцлера прекратить «использовать Германию в качестве логистического центра для войн, нарушающих международное право». Иран, похоже, полон решимости расширить масштабы своих ответных атак, включив в них американские объекты за пределами региона, подчеркивается в статье.

«Наземная война с Ираном может обернуться проблемами для США»

Эксперты, опрошенные японским изданием J-Cast, считают, если нападение на Иран перерастет в наземную войну, США, обладающие дорогостоящим оружием, окажутся в невыгодном положении. Издание приводит данные, согласно которым численность регулярных войск Ирана составляет около 450 тысяч человек, а Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - около 150 тысяч. С учетом резервистов, Иран сможет мобилизовать один миллион человек, считают эксперты.

Военный журналист Бунтаро Курои отметил, что у Ирана них несколько тысяч баллистических ракет, которыми не удастся поразить материковую часть США, но их будет достаточно для ударов по Израилю, Бахрейну и Катару. С другой стороны, запасы вооружения США довольно малы. К тому же Иран производит много дешевых беспилотников. В такой ситуации сторона, обладающая дорогим оружием, оказывается в невыгодном положении. Курои считает, что если война на Ближнем Востоке перерастет в наземные боевые действия, это будет еще сложнее, чем украинский кризис.

«Газовая война угрожает Британии и ЕС: Россия может прекратить последние поставки»

Улыбаясь, президент РФ Владимир Путин пригрозил прекратить поставки газа в Европу на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного иранским кризисом, пишет британский таблоид Daily Mail. Цены на нефть и газ резко выросли после нападения США и Израиля на Иран, а также ударов Тегерана по объектам в странах Персидского залива. Конфликт парализовал судоходство в Ормузском проливе и вынудил остановить производство сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, а также работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Саудовской Аравии. Российский президент заявил, что цены на нефть и газ растут из-за агрессии против Ирана и ограничений Запада против России, отмечает Daily Mail.

Путин указал, что в ЕС планируют вскоре ввести новые меры против российского газа, в том числе сжиженного, а в 2027 году - дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. Он отметил, что для России может быть выгоднее прямо сейчас прекратить поставки в Европу, учитывая, что перед Москвой открываются другие рынки. Путин подчеркнул, что в этом «нет никакой политической подоплеки». По версии Daily Mail, решение России может усугубить ситуацию с и без того растущими счета за электроэнергию в Британии и по всей Европе, «подорвать и без того хрупкую экономику и ударить по потребителям». Оптовые цены в Британии остаются тесно связанными с европейскими рынками из-за межсетевых соединений и конкуренции за мировые поставки СПГ. В 2025 году на Россию по-прежнему приходилось около 13 процентов импорта газа в ЕС, а это значит, что перебои в поставках из РФ могут по-прежнему оказывать влияние на европейские цены и косвенно ударить по британскому рынку.

«Сверхдешевый дрон-камикадзе, который перехитил перехватчики»

Ракеты, беспилотники и быстроходные катера. Такова стратегическая формула иранского арсенала. По крайней мере, пока идёт война с США и Израилем, пишет итальянское издание Il Giornale. Эта стратегическая формула основана на трёх соображениях. Во-первых, Израиль никогда не сможет начать массированное наземное наступление против Ирана, учитывая расстояние. Даже всех израильских солдат - от 500 тысяч до 600 тысяч, включая призывников и резервистов - недостаточно для интервенции в страну, в пять раз превосходящую по размерам Италию. То же самое относится и к американцам, которые стараются не начинать наземную операцию, которая заставила бы их мобилизовать по меньшей мере миллион человек. Именно по этой причине иранцы сосредоточились как на морской, так и на воздушной войнах. В Тегеране рассчитывают на флот из трех тысяч быстроходных катеров, поддерживаемых десятком мини-подводных лодок, способных блокировать Ормузский пролив, через который проходит четверть мировых поставок нефти.

Катера, используемые в основном Корпусем стражей исламской революции, похожи на шведские скоростные катера «Богхаммар» 1980-х годов, оснащенных крупнокалиберными пулеметами или ракетными установками. Но наряду с ними имеются также катера и баржи, специализирующиеся на минировании. Мини-подводные лодки представляют собой опасное оружие, особенно в узком, 39-километровом проливе. В воздушном пространстве предпочтительными видами оружия остаются ракеты и беспилотники, способные наносить удары на большие расстояния при относительно низких затратах. Самый успешный из них - беспилотник «Шахед-136». В первые пять дней войны этот шумный маленький летательный аппарат прорвал противовоздушную оборону ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. «Шахед» стоит всего 40 тысяч долларов, но может пролететь 2000 километров и уклониться от перехватчиков, таких как многомиллионные ракеты Patriot.