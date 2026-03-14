16 млн за рождение ребенка: как выглядит самый вымирающий город планеты

Южная Корея считается одним из самых богатых и развитых государств мира. Эта страна славится высокотехнологичной промышленностью, дорогими брендами и высокими стандартами жизни. Несмотря на процветающую экономику, население республики стремительно вымирает. С 2020 года смертность в стране превышает рождаемость. В настоящее время 21% жителей составляют лица старше 65 лет, поэтому корейское общество считается «сверхстарым». Основными причинами отказа от рождения детей считаются высокая стоимость жилья и воспитания детей, а также зацикленность корейцев на построении успешной карьеры.

Символом бездетности стал город Пусан, который называют «морской столицей Республики Корея». Коэффициент рождаемости лишь немного превышает 0,5 ребенка на женщину, что делает город одним из самых вымирающих на планете. Встретить беременную девушку или маленького ребенка во время прогулки по центральным улицам Пусана считается настоящей редкостью.

Чтобы повысить демографические показатели, местные власти пошли на чрезвычайные меры. Власти оплачивают расходы на свидания, помолвку и даже свадебное путешествие. За свадьбу молодожены получат 50 миллионов вон (2,8 миллиона рублей), за рождение ребенка — 300 миллионов вон (почти 16 миллионов рублей). Кроме этого, молодым семьям Пусана предоставляется льготная ипотека со скидкой до 90%.

Несмотря на щедрые выплаты, число пар, желающих окунуться в семейную жизнь, выросло незначительно. По прогнозам демографов, если ситуация не изменится, Южная Корея столкнется с массовым сокращением населения уже в самое ближайшее время.