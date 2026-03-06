Посол Ирана назвал единственного союзника страны

Единственным союзником Ирана является его народ. Об этом посол республики в России Казем Джалали рассказал в интервью телеканалу РБК.

По его словам, после Исламской революции 1979 года Тегеран сделал ставку на собственные силы и возможности граждан.

«Вы видели, что за последние 48 лет они [США] проводили разные сценарии заговора против нас. Но именно с помощью наших граждан и нашего народа мы смогли сломать все их планы», — подчеркнул дипломат.

Говоря о текущем вооруженном конфликте с США, Джалали отметил, что Иран противостоит «первой армии в мире», но страна рассчитывает выстоять и выдержать. Тегеран также рассчитывает на поддержку дружественных стран, которые, по словам посла, «должны быть рядом с нами в трудную минуту».

Отвечая на вопрос о помощи со стороны России, Джалали сообщил, что Москва занимает «самые лучшие позиции» в отношении событий. Руководители России и Ирана находятся в постоянном контакте, проводят телефонные разговоры и обмениваются сообщениями через дипломатические каналы, констатировал посол.

Он также подтвердил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключённый между Россией и Ираном в 2025 году, «действует и работает».

Иран начал новую серию ударов по Израилю

Конфликт между Ираном и США/Израилем перешел в открытую военную фазу 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В результате ракетной атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран в ответ на агрессию США и Израиля наносит массированные ответные удары по военным целям американо-израильской коалиции более чем в 10 странах, включая базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.