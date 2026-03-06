«Неудобные вопросы» и экономический ущерб: грозит ли Трампу переворот из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп, несмотря на недовольство простых американцев и ряда конгрессменов, имеет право продолжать военную операцию в Иране. Однако ему могут начать задавать «неудобные вопросы», рассказали опрошенные газетой «Ведомости» политологи.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Ирану для того, чтобы восстановиться после ударов, потребуется не менее 10 лет. Он призвал забыть о следующем этапе после завершения военной кампании против страны, так как иранская сторона уже «уничтожена».

При этом сенат США отказался поддержать резолюцию, предусматривающую ограничение полномочий президента Дональда Трампа и немедленный вывода войск «из военных действий, не авторизованных конгрессом». Документ поддержали 47 сенаторов, против высказались 53, отмечает газета.

Несмотря на успех в сенате, бывшие союзники Дональда Трампа журналисты Такер Карлсон и Меган Келли, а также бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, продолжают критиковать его решение атаковать Иран. А опросы показывают, что 54% американцев не поддерживают военные действия. Однако 77% республиканских избирателей считают, что США должны были ударить по Ирану.

На этом фоне президент США, опираясь на закон 1973 года, в течение 60 дней может использовать вооруженные силы без санкции конгресса. Но ситуация для Дональда Трампа осложнится, если он не сможет показать военные успехи по истечении этого срока, пояснил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.

В Белом доме помолились за Трампа

Пары недель будет достаточно для определения потенциальных рейтинговых рисков для президента в связи с ударами по Ирану, констатировал он.

По мнению научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Владимира Павлова, республиканцы «начнут задавать Трампу неудобные вопросы, если операция затянется», либо серьезно возрастут потери и экономический ущерб.

Вероятно, в партии к лету определятся, как идти на промежуточные выборы и поддерживать ли Дональда Трампа, считает эксперт.

Напомним, что после начала военных действий Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит до 20% поставок мировой нефти и более 30% СПГ. И стоимость энергоносителей на мировых рынках начала стремительно расти.