Раскрыты причины злости Зеленского на Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский вымещает злость на премьер-министре Венгрии Викторе Орбане из-за действий главы США Дональда Трампа. Такие причины резких высказываний украинского лидера в адрес главы венгерского правительства в беседе с газетой «Взгляд» Александр Рар.

По его словам, из-за действий Вашингтона против Тегерана и разрастающегося в Европе энергокризиса Киев будет вынужден отступать.

«Владимир Зеленский на грани срыва: он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», — объяснил Рар, указав, что США перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана.

Кроме того, продолжил эксперт, Европа может пересмотреть свое отношение к соблюдению санкционного режима и закупить энергоресурсы из России ради спасения своей промышленности. Что тоже будет не по нраву Киеву.

«Все это означает, что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана, зная, как не любят венгра в Евросоюзе. Но главный виновник столь катастрофического ухудшения позиций Зеленского — Дональд Трамп», — уточнил Рар.

Венгрия выдвинула требование Украине

Он указал, что пока Зеленский не смеет делать выпады в сторону Трампа, так как президент США еще слишком силен и влиятелен.

Ранее Зеленский пригрозил передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком на своем языке. Президент республики предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Венгрия не прекратит блокировать передачу Киеву военной помощи в размере 90 миллиардов евро от европейских стран.