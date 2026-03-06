Политик Владимир Жириновский, иранский старец Салехигударза и старец Феодор Агиофарангитис предупреждали, что США и Израиль нападут на Иран. «Царьград» напомнил три тревожных пророчества, которые начали сбываться.

«Все пойдет прахом»

Одно из предсказаний принадлежит старцу Салману Салехигударзе, живущему в горах иранской провинции Мазендеран. В 2019 году он предупреждал о грядущих войнах и катаклизмах. Например, в 2020 году он говорил о пробуждении вулканов — через некоторое время вулкан Тааль на Филиппинах действительно проснулся. Кроме того, не раз старец говорил об американском лидере Дональде Трампе.

«Этот человек очень хочет власть именно географически, то есть расширить свою географию», — говорил Салехигударза.

Он подчеркивал, что Иран ждут тяжелые испытания. Старец предупреждал, что люди становятся злыми и готовы делать «много зла для своего народа».

«Прах — вот что нас всех может ждать. Все пойдет прахом, если человечество в конце концов не одумается», — говорил он.

«200 долларов за баррель»

Жириновский предвидел события на Ближнем Востоке еще в 2013 году. Тогда он пришел к студентам в МГИМО и рассказал о планах Штатов на Ближнем Востоке. Политик был уверен, что в будущем его слова еще вспомнят.

«Они должны еще семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран», — говорил основатель ЛДПР.

Отметим, что слова оказались верны — еще перед операцией в Иране в Сирии свергли президента Башара Осада. При этом Жириновский объяснял, зачем Штаты идут на эскалацию.

«В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, китайская экономика не выдержит», — говорил он.

Удар по ядерной программе

В 2016 году митрополит Неофит в эфире греческого телевидения рассказал о старце Феодоре Агиофарангитисе, ушедшем из жизни на Страстной неделе того же года.

«Люди будут пить кофе, когда услышат о том, что Израиль ударил по ядерной программе Персии. С этого момента начнутся события, которые изменят наш мир», — передавал он слова старца.

Феодор Агиофарангитис является особой фигурой для Греции. Почти всю жизнь он провел в ущелье Агиофараго, где в прошлом жили другие монахи-отшельники — считалось, что он воскресил древний дух этого ущелья, также называемого святым.