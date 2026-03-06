Одна из предполагаемых жертв Эпштейна обвинила Трампа в изнасиловании

Одна из предполагаемых жертв скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в изнасиловании. Министерство юстиции страны опубликовало протоколы ФБР с выдержками из допроса.

© Вечерняя Москва

Она рассказала, что в ее присутствии глава Белого дома якобы говорил о том, что при ведении бизнеса в сфере недвижимости он незаконно получал разрешения на строительство зданий. Девушка добавила, что американский президент также якобы говорил об отмывании денег через казино, передает ТАСС.

Ранее появилась информация, что сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл, осужденная за торговлю людьми, предложила Дональду Трампу сделку: она якобы очистит его имя от обвинений, если он помилует ее. При этом президент США не исключил возможности ее помилования.

3 марта американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс дал показания по расследованию дела Джеффри Эпштейна. Вместе с ним показания также дали еще шесть человек.

В скрытых файлах по делу Эпштейна нашли компромат на Трампа

В конце января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало около трех с половиной миллионов страниц файлов из уголовного дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Самые популярные теории заговора вокруг «дела Эпштейна» — в материале «Вечерней Москвы».