Глава МИД Украины обвинил Венгрию в захвате семи украинцев

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в пятницу, 6 марта, обвинил Венгрию в захвате семи украинских граждан — сотрудников банка. Будапешту направлена нота с требованием их освободить.

© Вечерняя Москва

— Эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками, — написал Сибига на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что Венгрия якобы взяла заложников и похитила деньги.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский начал напрямую угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ответ на блокировку Будапештом транша Евросоюза для ВСУ. После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «безобразными» угрозы Зеленского в адрес Орбана. Он заявил о необходимости «дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский продемонстрировал украинскую «культуру», начав угрожать Виктору Орбану применением силы.