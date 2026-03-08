Стало известно о расколе внутри руководства Ирана после смерти Хаменеи

После атак США и Израиля на высокопоставленных иранских руководителей и смерти верховного лидера Али Хаменеи, внутри иранских властей все чаще начинают проявляться разногласия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к руководству страны.

Отмечается, что раскол внутри правящей элиты государства подавлялся при власти Хаменеи на протяжении длительного времени, однако его неделю назад активизировали внутренние распри.

Агентство утверждает, что несмотря на то, что сын Хаменеи Моджтаба рассматривается как фаворит на пост лидера, его позиции далеко не бесспорны. Он не имеет значительного политического опыта, его религиозный ранг ниже, чем у большинства аятолл. Помимо этого, у него не получилось заручиться поддержкой умеренного крыла системы, пишет Reuters.

Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи попал под удар. Он получил ранения, но выжил. 6 марта сообщалось, что резиденция Моджтабы Хаменеи в Тегеране подверглась ночной атаке.