Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA

Американского журналиста Такера Карлсона исключили из движения Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой» — прим. «ВМ»), поскольку он «сбился с пути».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире ABC News.

— Такер сбился с пути. Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер ничего из этого не делает. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять, — сказал глава Белого дома.

Ранее Карлсон осудил атаку США и Израиля на Иран. Он назвал нападение «абсолютно отвратительным и злодейским».

В феврале Карлсон рассказал, что он и его команда подверглись задержанию в Израиле после записи интервью с послом США Майком Хакаби.

При этом еще в июне прошлого года американский лидер заявил о возможности смены власти в Иране, если Тегеран не сможет «сделать страну вновь великой». В своем сообщении в соцсети Truth Social глава государства использовал аббревиатуру MIGA (Make Iran Great Again, «Сделаем Иран вновь великим» — прим. «ВМ»), которая является отсылкой к его предвыборному лозунгу MAGA.