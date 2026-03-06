В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

Посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что самой большой ошибкой США и Израиля при нападении на Иран стало непонимание того, что иранский народ не сдастся даже после убийства верховного лидера. Об этом он рассказал в интервью журналисту белорусского телеканала СТВ Григорию Азаренку для его интернет-проекта «Азаренок. Напрямую».

По словам посла, США и Израиль своими действиями рассчитывали запугать население Ирана. Однако дипломат подчеркнул, что за 47 лет, прошедших со времени исламской революции в Иране, жители страны получили от духовных лидеров четкие ценностные ориентиры и убеждения.

«Одно из этих учений — никогда не сдаваться, противостоять, бороться», — пояснил посол.

Он отметил, что США и Израиль просчитались, полагая, что военная агрессия и убийства представителей руководства Ирана смогут заставить иранцев отказаться от сопротивления.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе, и само преступление произошло ранним утром в субботу, 28 февраля.