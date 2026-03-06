Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля с украинскими миллионами

Полиция Венгрии задержала в Будапеште два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка". Об этом сообщает Reuters.

© Российская Газета

Представители банка заявили, что инкассаторы перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Их везли из Австрии на Украину.

Вместе с броневиками были задержаны семь инкассаторов. По словам киевских властей, их местонахождение неизвестно.

По данным портала Страна.ua сейчас машины находятся в центре Будапешта возле одного из силовых ведомств.

На инцидент отреагировали в МИД Украины, указав, что Венгрия "взяла в заложники" инкассаторов. В Киеве считают произошедшее "государственным терроризмом и рэкетом".

Венгерские власти пока не прокомментировали задержание.

Инцидент произошел на фоне нового роста напряженности в отношениях между Будапештом и Киевом. В четверг Зеленский озвучил прямую угрозу премьеру Венгрии Виктору Орбану, пообещав "передать его адрес вооруженным силам".

"Пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", - сказал он.

Орбан в ответ заявил, что угрозы Зеленского касаются не лично его, а всей Венгрии.

"Он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей", - отметил венгерский премьер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал, что угрозы Зеленского переходят все границы.