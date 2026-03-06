В Италии призвали ввести санкции против США

Италии следует ввести ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов и предоставить пакет военной помощи Исламской Республике Иран. Соответствующее заявление сделал законодатель от популистского движения «5 звезд» Арнальдо Ломути, пишет Politico.

© cmart7327/iStock.com

Законодатель язвительно заметил, что Риму необходимо дистанцироваться от Вашингтона и Тель-Авива, а также потребовал ввести рестрикции против США.

Вместе с тем Анджело Бонелли из Зелено-левого альянса обвинил итальянское правительство в покорности президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и указал на то, что это втягивает страну в вооруженный конфликт.

Ранее глава минобороны Италии Гуидо Крозетто переплатил за то, чтобы как можно скорее покинуть Дубай после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил, что оставил семью в Объединенных Арабских Эмиратах, и что она «понимает его выбор».