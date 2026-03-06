В Еврокомиссии сообщили Украине неприятные известия

Украина не сможет вступить в Евросоюз к 2027 году. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В беседе с Bloomberg, она объяснила, что используемая ЕС процедура не приспособлена к «сложным временам, в которых мы живем». Сроки вступления для Киева также будут зависеть от способности принять необходимые реформы внутри.

«Когда речь идет о верховенстве закона, борьбе с коррупцией, свободных СМИ или функционировании демократических институтов, нет места милосердию», — уточнила Кос.

Мнение членов ЕС по данному вопросу разделилось. Некоторые государства, включая Германию, предостерегают от ослабления требований к членству в сообществе.

