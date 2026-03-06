Страна ЕС назвала условие открытия неба для России

Словакия готова принимать рейсы из России, но только в том случае, если Европейский союз снимет наложенные ограничения.

Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полачикова.

«Возможность использования воздушного пространства Словакии операторами воздушных судов, зарегистрированных в России, или воздушными судами, зарегистрированными в России, зависит от решения Европейского союза», - пояснила она.

По словам Полачиковой, в случае отмены ограничений Словакия готова принимать самолеты из России, в том числе и чартерные рейсы.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, Евросоюз с 27 февраля 2022 года запретил полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны. При этом финская авиакомпания Finnair сообщала, что страна ежемесячно теряет 1,5 млн евро связи с запретом полетов над Россией в рамках ответных санкций со стороны Москвы.