В Иране отложили назначение преемника Хаменеи

Иран отложил назначение преемника убитого аятоллы Али Хаменеи из соображений безопасности. Решение принято после заявлений США и Израиля о том, что новый лидер также может стать мишенью, сообщили газете The New York Times два иранских чиновника. По словам собеседников, в Иране усилились опасения по поводу безопасности сына убитого аятоллы Моджтабы Хаменеи после того как в СМИ появились сообщения, что он может стать новым лидером страны.

4 марта член президиума Ассамблеи экспертов Махмуд Раджаби сообщил, что процесс выбора нового верховного лидера страны начался. При этом 3 марта базирующееся в Великобритании издание Iran International со ссылкой на источники сообщало, что новым главой государства назначен сын убитого аятоллы — 56-летний Моджтаба Хаменеи.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац 4 марта заявил, что любой новый лидер Ирана, который продолжит курс предшественника, станет целью для его страны. Президент США Дональд Трамп ранее изъявил желание лично участвовать в назначении нового верховного лидера Ирана. При этом он отметил, что сын Хаменеи — «никто».